Соратники Пашиняна неожиданно выдвинули ему условие, бьющее по интересам Запада

Армянские СМИ утверждают, что в "Гражданском договоре" добиваются отставки Алена СимонянаГазета "Жоховурд" сегодня утром опубликовала материал, в котором говорится о сложившейся ситуации в провластной партии "Гражданский договор".
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