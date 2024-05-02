Подрядчики к 9 Мая восстанавливают дороги на десятках улиц Новосибирска

Работы по восстановлению дорожного плотна уже прошли на десятках улиц областного центра - Приморской, Ветлужской, Софийской, Шлюзовой, Кошурникова, Котовского, Станционной, Лесосечной, Красина, Арбузова, Чукотской, Пермской, Троллейной, Котовского, Громова, Твардовского, Тюленина и других.
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