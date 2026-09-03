Более 70 заявок поступило на юбилейный фестиваль «Сентябрина-2026» Организаторы призывают поэтов и писателей не откладывать подачу заявок, которые принимаются до 20 сентября! В этом году областной музыкально-поэтический фестиваль «Сентябрина-2026» обещает стать особенным: он пройдет в юбилейный раз, а значит, гостей ждет не только теплая творческая атмосфера, но и масштабная праздничная программа.
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