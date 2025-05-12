🔴С пятницы до вечера воскресенья: Любинский проспект в Омске начнут закрывать для движения с ближайших выходных.
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🔴С пятницы до вечера воскресенья: Любинский проспект в Омске начнут закрывать для движения с ближайших выходных.