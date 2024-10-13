Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    https://vseobislame.livejournal.com/299604.html"Ни одна из церкв...
  • Варлам Устрялов
    инициаторов создания мутантских банд, расстреливать или, хотя бы, высылать НАВСЕГДА."Никто насильно н...
  • СергИй К
    Вы в какой стране живёте? Или действительно не слышали о планах и делах юдолиберастов в ПРОКЛЯТЫХ 90_х?😎 Даже "рыжий...Кто развалил Росс...

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

"Ни одна из церквей и... христианских храмов не под­вергнется... или уничтоженью. Ни единый камень из церковных строений не пойдет на строительство домов и мече­тей,... мусульманин, преступивший этот запрет, сочтётся отступившим от Бога и Пророка"

ДОГОВОР ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ С ХРИСТИАНАМИ Охранная Грамота (фирман) Святого Пророка Мухаммада (мир и благословения Аллаха да пребывают с ним) данная Синайскому монастырю Святой Екатерины в 620-е годы, которая является подлинным историческим документом, хранящийся в Стамбуле и заверенный отпечатком руки Святого Пророка ﷺ: «Во имя Аллаха Всемилостивого и Наимилосердного! Это указ, написанный по повелению Мухаммада сына Абдуллы, Пророка Аллаха, Предостерегателя и Носителя Благой Вести с тем, чтобы идущие вослед не искали себе оправданий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Рамиль Гилазетдинов
Доказательства на стол, что он так говорил! Или ты лжец!
Ответить
25 мин.
Рамиль Гилазетдинов
Этот договор был при исламском государстве, и люди Книги исповедовали свою религию и соглашались платить подушный налог в обмен на защиту их от врагов их и имели такие же права, как мусульмане. Ныне же нет объединенного мусульманского государства, а следовательно мусульмане и другие вероисповедания не чувствуют себя защищенными от любого врага. А наоборот, идёт уничтожение и истребление их, как в примере с Палестиной. Также унижение их в светских государствах, которые то и делают, что хотят ущемить права верующих. Вот она несправедливость!
Ответить
16 мин.
ГМ
Георгий Михалев
https://vseobislame.livejournal.com/299604.html
Разрешена ли ложь в исламе?
vseobislame livejournal
Ответить
7 сек.

Картина дня

наверх