Рамиль Гилазетдинов

Этот договор был при исламском государстве, и люди Книги исповедовали свою религию и соглашались платить подушный налог в обмен на защиту их от врагов их и имели такие же права, как мусульмане. Ныне же нет объединенного мусульманского государства, а следовательно мусульмане и другие вероисповедания не чувствуют себя защищенными от любого врага. А наоборот, идёт уничтожение и истребление их, как в примере с Палестиной. Также унижение их в светских государствах, которые то и делают, что хотят ущемить права верующих. Вот она несправедливость!