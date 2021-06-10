"Закончилась бы через неделю": на Украине спрогнозировали войну с Россией

Утро.ruПолитика"Закончилась бы через неделю": на Украине спрогнозировали войну с РоссиейТема возможного конфликта является для действующей украинской администрации прикрытием экономических проблем в стране.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЛена СтовберНАШ Путин говорит об экономике, о строительстве и науке...а юкраинский.....о войне и о деньгах на неё же.......более им говорить не о чемИозефШвейкЕЛена, если можно объясните пожалуйста что значат ваши многоточия после каждой фразы? Многие пользуются, но что-то не понятно. У некоторых после каждого слова. Ладно компьютерный сленг с его скобками, но мы тут просто разговариваем, высказываем свою точку зрения.Комментировать
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