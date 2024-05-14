Балеарские острова вводят строгий контроль за продажей алкоголя из-за проблем с туристами

На Балеарских островах введен строгий контроль за продажей алкоголя туристам. Это решение было принято в ответ на растущий уровень беспорядков и насилия, связанных с посещением курорта европейской молодежью, пишут в испанско прессе.
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