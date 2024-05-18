Сдать свою «ласточку». Россиянам предложат дополнительную скидку на авто

В России готовятся к разработке единого реестра утилизаторов автотранспорта. Сервис предлагают совместить с порталом «Госуслуг», чтобы каждый желающий мог онлайн направить заявку на утилизацию своего автомобиля или мотоцикла.
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