Путин: Страны ОДКБ достойно отметят 80 лет Победы в Великой Отечественной войне

Президент Российской Федерации заявил о своей уверенности в том, что государства, входящие в состав Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), достойно отпразднуют приближающиеся значимые даты, относящиеся к общей истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии