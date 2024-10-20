Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Георгий Лазаренко
    Хитрожопые казахи!😡Желание и рыбку с...
  • Андрей
    да знаем всех этих сволочей. Заочно всем по пятнашке ,прям скопом. И забыть в СМИ наглухо."Россия напала на...
  • radiofree
    Просто "кормим" подойдёт?По поводу пленных...

Как Каддафи перед смертью взывал к России

Как Каддафи перед смертью взывал к России

Очень часто мы не слышим и не прислушиваемся к словам великих политиков, сказанных ими при жизни.

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