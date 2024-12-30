Харди: россияне успешны в MMA благодаря комплексному подходу

Бывший претендент на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Дэн Харди заявил, что россияне успешны в смешанных единоборствах благодаря всестороннему подходу к тренировкам, который отличает их от других.
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