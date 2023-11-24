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Зачем Минобороны России формирует Африканский корпус

Зачем Минобороны России формирует Африканский корпус

22 августа 2023 г. состоялся визит в Ливию по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара делегации Минобороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым.

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