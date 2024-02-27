Второе пришествие Трампа

Дональд Трамп — 45-й президент США, который намерен снова оказаться в Белом доме, — по мере приближения избирательной кампании к ноябрьской кульминации выдвигает всё более амбициозные и конкретные планы на второй срок.
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