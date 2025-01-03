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Дмитрий Васильев: «Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые лидеры. Нам есть из кого выбирать, нет застоя»

«Что касается наших биатлонистов, того же Серохвостова, то его результаты радуют. Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые и новые стабильные спортсмены.

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