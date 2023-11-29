Жительница Нижнего Новгорода Лидия Удалова готовится отметить 100-летний юбилей

Отметить юбилей в кругу любимых людей – замечательное событие. А уж 100‑летний юбилей – событие совершенно невероятное! К нему сейчас готовится жительница Нижнего Новгорода Лидия Удалова, причём в самом прекрасном настроении.
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