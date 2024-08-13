МЧС: в Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки БПЛА

Губернатор региона посоветовал оставаться в безопасном месте до отбоя сигнала Красный уровень угрозы атаки беспилотников был объявлен в Липецком муниципальном округе, сообщили в ГУ МЧС по региону в своем официальном телеграм-канале.
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