Банкам запретили брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Документ коснётся более 3 миллионов человек и вступит в силу с 1 июля 2024 года. Госдума РФ приняла закон, который запрещает банкам, кредитным организациям и платежным агентам взимать комиссию с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за коммунальные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии