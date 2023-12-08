Банкам запретили брать комиссию при оплате услуг ЖКХ

Документ коснётся более 3 миллионов человек и вступит в силу с 1 июля 2024 года. Госдума РФ приняла закон, который запрещает банкам, кредитным организациям и платежным агентам взимать комиссию с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за коммунальные услуги.