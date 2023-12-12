Депутат Рады Кучеренко: после затопления метро следующим рухнет мост Патона

Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в социальных сетях иронично прокомментировал объяснение властей Киева по инфраструктурным проблемам города после подтопления в метро.
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