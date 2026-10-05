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Царьград

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В Ростове спортплощадку на Волкова затопило: подойти к тренажёрам нельзя

В Ростове спортплощадку на Волкова затопило: подойти к тренажёрам нельзя

После дождей подход к уличным тренажёрам во дворе на улице Волкова в Ростове затапливает, так как ливневой канализации на этой территории нет.

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