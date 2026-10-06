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Царьград

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The Economic Times: Индия подписала контракт с BrahMos на $68,6 млн

The Economic Times: Индия подписала контракт с BrahMos на $68,6 млн

Минобороны Индии заключило контракт с BrahMos Aerospace на 6,615 млрд рупий для ВМС страны. Система обеспечит отечественное производство на 68%, расширяя участие индийских предприятий.

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