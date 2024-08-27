Гладков о ситуации на границе в Белгородской области: официально

- Появилась информация о том, что враг пытается прорваться через границу Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой, - говорится в сообщении.
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