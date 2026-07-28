Прибыль российской нефтяной компании взлетела

Будь в курсе✴

Чистая прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) ПАО «Татнефть», входящей в пятерку крупнейших нефтяных компаний страны, взлетела в первой половине 2026 года в 2,3 раза, до 152,98 миллиарда рублей.