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«Вокруг света» запустил диджитал-музей

«Вокруг света» запустил диджитал-музей

«Вокруг света» — один из старейших журналов России. Вопреки официальной дате начала его выхода в 1861 году, первый номер за этот год поступил в продажу еще в 1860 году, то есть он начал выходить еще до отмены крепостного права в нашей стране.

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