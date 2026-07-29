«Вокруг света» запустил диджитал-музей

«Вокруг света» — один из старейших журналов России. Вопреки официальной дате начала его выхода в 1861 году, первый номер за этот год поступил в продажу еще в 1860 году, то есть он начал выходить еще до отмены крепостного права в нашей стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии