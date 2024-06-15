Зачем нужно держать окна открытыми на Лукьяна Ветряка 16 июня 2024 года Елена ЧерненкоВ течение многих столетий на 16 июня (или 3 июня по старому стилю) наши предки отмечали день святого Лукьяна Ветряка (Ветренника).