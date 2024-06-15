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Зачем нужно держать окна открытыми на Лукьяна Ветряка 16 июня 2024 года

Зачем нужно держать окна открытыми на Лукьяна Ветряка 16 июня 2024 года

Зачем нужно держать окна открытыми на Лукьяна Ветряка 16 июня 2024 года Елена ЧерненкоВ течение многих столетий на 16 июня (или 3 июня по старому стилю) наши предки отмечали день святого Лукьяна Ветряка (Ветренника).

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