Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вика Цыганова: "Исходит из России патриотичное семейство Плющенко, купившее себе новую Родину "по скидке"

Вика Цыганова: "Исходит из России патриотичное семейство Плющенко, купившее себе новую Родину "по скидке"

  Яна Рудковская, генеральный директор и совладелица академии "Ангелы Плющенко", в интервью для "МУЗ-ТВ" рассказала о том, что вместе с мужем, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, они рассматривают возможность приобретения дома в Азербайджане.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Зря Россия вкладывает в спортсменов деньги. Продажные они. Твари.
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Видимо, говна в Плющенко было больше, чем чего-то полезного!😱
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1 м.
наталья иваненко
Пусть заявку подают Алиеву, а деньги налогоплательщиков должны пойти на лечение детям
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1 м.