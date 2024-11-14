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Всё про витамин D

Всё про витамин D

Витамин D играет важную роль для здоровья человека. Основным его источником является солнечный свет. Но что делать, если вы проживаете в регионах, где количество солнечного излучения недостаточное? Витамин D можно принимать дополнительно.

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