Политолог Фёдор Лукьянов проинформировал о том, что лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не видит киевский режим особенно важным активом, для него он превратился в обузу, от которой нельзя избавиться без вреда для репутации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии