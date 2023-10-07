Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Косинова (пендлишак)
    Он обыкновенный хапуга прикормленный. Хорошим все это не закончится. Русский долго терпит, но потом больно бьет.Реакция молниенос...
  • Владимир Соловьев
    Еврей Вадим Коженов представитель евреев-олигархов. А многие думают, СТАЛИН не нужен. Сталинский задел пока сохраняет...Реакция молниенос...
  • Регина Толстоброва
    Это называется предательство российского народа. нас отдают на растерзание мигрантам.Реакция молниенос...

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

"Теперь ему претит уклад жизни русских, у которых из своего ничего нет", - российский актер из Франции в стихах с "любовью"

Politiki.net Очередная русофобская вирша родившаяся в наблюдениях за русскими из далека - родилась у талантливого французского актера, российского происхождения Андрея Назарова (признан Минюстом РФ иноагентом).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх