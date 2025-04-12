Путин назвал полёт Гагарина в космос эпохальным событием и триумфом Отечества

Первый полёт в космос Юрия Гагарина навсегда останется эпохальным событием ХХ века и триумфом Отечества, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики.
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