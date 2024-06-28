🌉 Один из автомобильных мостов федеральной трассы А-147 в Сочи снесут и отстроят заново Речь о мосте в Зубовой Щели, тому что через реку Чеммитоквадже у посёлка Зубова Щель.
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🌉 Один из автомобильных мостов федеральной трассы А-147 в Сочи снесут и отстроят заново Речь о мосте в Зубовой Щели, тому что через реку Чеммитоквадже у посёлка Зубова Щель.