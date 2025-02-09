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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Юристы Sony потребовали удалить демейк Bloodborne Согласно словам разработчиков п...

Юристы Sony потребовали удалить демейк BloodborneСогласно словам разработчиков проекта, “страйк” от издателя был получен совсем недавно — оспаривать его никто не собирается, поэтому публичные ссылки на Bloodborne PSX уже удалены.

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