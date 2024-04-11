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"Тотальный контроль": Рада приняла закон об ужесточении мобилизации

"Тотальный контроль": Рада приняла закон об ужесточении мобилизации

Верховная Рада Украины приняла скандальный закон об ужесточении мобилизации в стране.По данным издания "Страна", за ужесточение мобилизации проголосовали 283 "народных избранника", один был против и 49 воздержались.

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