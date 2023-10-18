Развожаев: в районе Кара‑Кобы в Севастополе сбили ракету

РИАМО - 18 окт. В районе Кара-Кобы в Севастополе сбили две ракеты ВСУ. В результате случившегося боевая часть снарядов сдетонировала на земле в поле, написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии