В агентстве Мендеша ничего не знают о предложениях для Роналду из Европы. До вторника они владели имиджевыми правами Криштиану (Publico)

В агентстве представителя Криштиану Роналду ничего не знают о предложениях для игрока из Европы. Перешедший в «Аль-Наср» португальский футболист сообщил, что для продолжения карьеру у него было «множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии».