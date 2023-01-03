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В агентстве Мендеша ничего не знают о предложениях для Роналду из Европы. До вторника они владели имиджевыми правами Криштиану (Publico)

В агентстве представителя Криштиану Роналду ничего не знают о предложениях для игрока из Европы. Перешедший в «Аль-Наср» португальский футболист сообщил, что для продолжения карьеру у него было «множество вариантов в Европе, Бразилии, Австралии, США, даже в Португалии».

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