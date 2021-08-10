Не поставивших прививки от коронавируса студентов переведут на удаленку

То же самое касается и студентов, у которых медицинский отвод от прививки, пишут Новые Известия. «С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», - сказано в рекомендациях министерства.