Уголовное дело возбудили после обрушения подъезда в Ростове-на-Дону

Следователи СК возбудили уголовное дело после обрушения стены пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Как отметили в региональном главке ведомства, правоохранители допрашивают жильцов дома, а также сотрудников администрации.
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