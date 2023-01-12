Депутат Попов: в России нужны сотни тысяч IT-специалистов, просто вернуть уехавших мало

Возвращение в Россию покинувших страну IT-специалистов не поможет полностью решить проблему острой нехватки айтишников, заявил депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов.
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