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Депутат Попов: в России нужны сотни тысяч IT-специалистов, просто вернуть уехавших мало

Депутат Попов: в России нужны сотни тысяч IT-специалистов, просто вернуть уехавших мало

Возвращение в Россию покинувших страну IT-специалистов не поможет полностью решить проблему острой нехватки айтишников, заявил депутат Госдумы РФ, телеведущий Евгений Попов.

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