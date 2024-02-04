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Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Белоруссии на площадке ОДКБ

Лукашенко поблагодарил Володина за поддержку Белоруссии на площадке ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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