Сапер: солдаты ВСУ пытаются замаскировать мины, пряча их в трупах животных

Украинские солдаты маскируют мины, засовывая их в трупы собак и других животных. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй».