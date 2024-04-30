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Аргументы и Факты

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Сапер: солдаты ВСУ пытаются замаскировать мины, пряча их в трупах животных

Сапер: солдаты ВСУ пытаются замаскировать мины, пряча их в трупах животных

Украинские солдаты маскируют мины, засовывая их в трупы собак и других животных. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал инструктор инженерно-саперной подготовки Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» с позывным «Улуй».

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