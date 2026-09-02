«Только попробуй не сдать — заберём с репарациями»: в Азербайджане «прижали» Пашиняна по вопросу приграничных сёл

Телеканал "78" Премьер Армении Никол Пашинян признал азербайджанскими несколько приграничных сел.
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Пашинян ВСЮ АРМЕНИЮ СДАСТ АЗЕРБАЙДЖАНЦАМ и ТУРКАМ. Армяне этого "не знают"?