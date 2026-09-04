Аграриям в России удалось избежать дефицита топлива

Ситуация с топливом для российских аграриев стабилизировалась. Как рассказала глава Минсельхоза Оксана Лут, этого удалось добиться благодаря оперативным мерам правительства.
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