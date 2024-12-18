В промзоне на Уралмаше построят новое жилье и реконструируют детский сад

На месте старой промышленной зоны на Уралмаше построят новый жилой квартал. Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории вдоль проспекта Космонавтов (напротив пересечения с улицей Заречной).
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