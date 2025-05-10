Рубио предложил Пакистану помощь США в урегулировании конфликта с Индией

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио провел разговор с главнокомандующим армией Пакистана генералом Асимом Муниром, предложив исламской республике помощь Вашингтона в урегулировании конфликта с Индией.
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