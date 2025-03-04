Минутка этологии.Думаю, все знают популярную статью широко известного в узких кругах блоггера Сергея Васильева "Американский рецепт любви народов: не кормить и пороть" (а если кто не знает, то найдите её и прочитайте), но не все знают, что есть ещё и своего рода продолжение этой статьи, в коем С.