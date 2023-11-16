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Два 3-очковых Зака Лавина в концовке не спасли «Буллс» в матче с «Мэджик»

Два 3-очковых Зака Лавина в концовке не спасли «Буллс» в матче с «Мэджик»

«Орландо» в гостях в напряженной концовке справился с «Чикаго» – 96:94. «Мэджик» вели «+5» за 25 секунд до конца встречи после попадания Паоло Банкеро с линии.

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