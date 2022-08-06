Сэвилл впервые с 2018-го вышла в полуфинал

Австралийка Дарья Сэвилл обыграла Ребекку Марино в четвертьфинале в Вашингтоне (6:1, 7:5). Для Сэвилл это первый полуфинал с февраля 2018 года, когда она добралась до этой стадии в Акапулько.
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