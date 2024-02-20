Чимин залез Тэхену пальцем в нос? АРМИ нашли самое странное видео артистов

В то время, пока некоторые АРМИ думают, что Ви (V) и Чимин (Jimin) не общаются и не ладят, другие вспоминают самые смешные и забавные моменты их дружбы и говорят о том, что эта парочка друзей просто не может скандалить.
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