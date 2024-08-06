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Царьград

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Военный суд отправил главу парка «Патриот» Ахмедова в СИЗО еще 3 августа

Военный суд отправил главу парка «Патриот» Ахмедова в СИЗО еще 3 августа

236-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО руководителя парка «Патриот» в субботу, 3 августа.Полковника Вячеслава Ахмедова, руководившего парком «Патриот», взяли под охрану в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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