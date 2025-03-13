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Дело об убийстве Николая Онищенко после смерти подозреваемого может дойти до суда

Дело об убийстве Николая Онищенко после смерти подозреваемого может дойти до суда

Процесс расследования зависит от желания родственников доказать виновность предполагаемого убийцы Следователи Алтайского края продолжат работать над расследованием убийства главы Завьяловского района Николая Онищенко.

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