Li i9: старт продаж в Китае по цене 369 800 юаней

16 сентября 2026 года компания Li Auto официально запустила свой новый флагманский полностью электрический кроссовер Li i9 по цене 369 800 юаней (около 4,33 млн рублей).
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